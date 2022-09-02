ملابس وصور ووثائق رسمية.. "‏FBI‏" تكشف ما صادرته من منزل ترامب

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بي آي) عن ملفات فارغة عليها علامات سرية وملابس وكتب وصور حكومية خلال تفتيش منزل ترامب، وهى قائمة مخزون جديدة كشف عنها قاض يوم الجمعة.
ووفقا لسى إن إن، من بين العناصر المدرجة في الوثائق التى تم إصدارها اليوم الجمعة هى 1673 مجلة أو جريدة أو وسائط مطبوعة أخرى 47 مجلدًا فارغًا تم تمييزه على أنه "مصنف" 39 ملفًا فارغًا مكتوب عليها "عودة إلى سكرتير الأركان / المساعد العسكري" 14 قطعة من الملابس 33 كتابًا غير مسمى 11198 وثيقة حكومية أو صورة بدون علامات تصنيف.
كما أكد بيان محكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية، أن وثائق سرية للغاية كانت من بين مجموعة العناصر، التى عُرضت فى صور الملفات الممتدة على الأرض والتي أصدرتها وزارة العدل هذا الأسبوع.
وثائق
تم الكشف عن التفاصيل الجديدة، حيث كافح محامو ترامب للحصول على خبير خاص لمراجعة الوثائق التي تم التقاطها خلال البحث الشهر الماضي.
ووفقا للتقرير كانت أكبر مجموعة من المواد التي تم ضبطها عبارة عن صور فوتوجرافية ووثائق بدون علامات تصنيف ، منها أكثر من 11000 تم العثور عليها وتم أخذها من ممتلكات ترامب.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن السجلات الحكومية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب من المحتمل أن تكون مخفية في مارالاجو لعرقلة تحقيقهم الفيدرالي بشأن سجلات البيت الأبيض.
ووفقا لواشنطن بوست، يشير ملف المحكمة، إلى أن المحققين الفيدراليين يبحثون ما إذا كان معسكر ترامب قد ضللهم عن عمد بشأن الحيازة غير القانونية للوثائق السرية.
وقالت الوزارة ، في الإيداع ، إن ممثلي ترامب أخبروهم في يونيو أن جميع سجلات البيت الأبيض في مارالاجو كانت موجودة في غرفة تخزين بالمنتجع.
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