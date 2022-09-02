ملابس وصور ووثائق رسمية.. "‏FBI‏" تكشف ما صادرته من منزل ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بي آي) عن ملفات فارغة عليها علامات سرية وملابس وكتب ‏وصور حكومية خلال تفتيش منزل ترامب، وهى قائمة مخزون جديدة كشف عنها قاض يوم ‏الجمعة.‏

ووفقا لسى إن إن، من بين العناصر المدرجة في الوثائق التى تم إصدارها اليوم الجمعة هى 1673 مجلة ‏أو جريدة أو وسائط مطبوعة أخرى 47 مجلدًا فارغًا تم تمييزه على أنه "مصنف" 39 ملفًا فارغًا ‏مكتوب عليها "عودة إلى سكرتير الأركان / المساعد العسكري" 14 قطعة من الملابس 33 كتابًا غير ‏مسمى 11198 وثيقة حكومية أو صورة بدون علامات تصنيف.

كما أكد بيان محكمة مقاطعة فلوريدا الجنوبية، أن وثائق سرية للغاية كانت من بين مجموعة العناصر‏، التى عُرضت فى صور الملفات الممتدة على الأرض والتي أصدرتها وزارة العدل هذا الأسبوع.‏

وثائق

تم الكشف عن التفاصيل الجديدة، حيث كافح محامو ترامب للحصول على خبير خاص لمراجعة ‏الوثائق التي تم التقاطها خلال البحث الشهر الماضي.‏

ووفقا للتقرير كانت أكبر مجموعة من المواد التي تم ضبطها عبارة عن صور فوتوجرافية ووثائق بدون ‏علامات تصنيف ، منها أكثر من 11000 تم العثور عليها وتم أخذها من ممتلكات ترامب.‏

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن السجلات الحكومية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ‏منزل الرئيس السابق دونالد ترامب من المحتمل أن تكون مخفية في مارالاجو ‏لعرقلة تحقيقهم الفيدرالي بشأن سجلات البيت الأبيض.‏

ووفقا لواشنطن بوست، يشير ملف المحكمة، إلى أن المحققين الفيدراليين يبحثون ما إذا كان معسكر ‏ترامب قد ضللهم عن عمد بشأن الحيازة غير القانونية للوثائق السرية.‏

وقالت الوزارة ، في الإيداع ، إن ممثلي ترامب أخبروهم في يونيو أن جميع سجلات البيت الأبيض في ‏مارالاجو كانت موجودة في غرفة تخزين بالمنتجع.‏