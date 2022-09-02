مصرع شخص صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة بخارية فى التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء استقلاله دراجة بخارية أعلى الطريق الدائرى بالتجمع، وتم نقل المتوفى إلي المستشفى، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم فى الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية بالطريق الدائرى اتجاه منزل طريق السويس نطاق منطقة التجمع ، مفاده وجود مصادمه، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شخص دراجة بخارية أعلى الطريق صدمته سيارة مسرعة من الخلف، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال وتم نقله الي المستشفى.

ويتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.