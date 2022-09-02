اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول روسي: اهتمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا من جانب واحد غير مقبول

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:00 ص
مسؤول روسي: اهتمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا من جانب واحد غير مقبول الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشفيتش إن الاهتمام أحادي الجانب من قبل الهياكل التنفيذية لمنظمة الأمن والتعاون بالوضع في أوكرانيا غير مقبول.

وأضاف ألكسندر لوكاشفيتش:"نتوقع أن تؤدي رئاسة شمال مقدونيا إلى تهيئة الظروف للعمل المتوازن ومنع تآكل سلطة الهياكل التنفيذية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولا ينبغي أن تصبح أداة لتصفية الحسابات السياسية بحجة الوضع في أوكرانيا.. يجب ألا نغض الطرف عن الانتهاكات الواضحة لنظام كييف للمبادئ والالتزامات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فوتت فرصة لعب دور في تعزيز التسوية السياسية للنزاع الأوكراني من خلال تنفيذ اتفاقيات مينسك، واضطرت روسيا للتدخل "من أجل وقف إراقة الدماء وتدمير السكان المدنيين في دونباس، ولإزالة التهديدات الحقيقية للأمن القومي على حدودها بما يتفق تماما مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وخلص إلى أن "استمرار الدعم العسكري غير المقيد لكييف من قبل الناتو ودول الاتحاد الأوروبي هو مسار مغامر يضاعف من معاناة المدنيين في أوكرانيا ويمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على هذا البلد، ولكن أيضا على نطاق إقليمي أوسع".


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