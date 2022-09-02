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مدير تعليم الجيزة: "التعليم من أجل الحياة" شعار المنظومة الجديدة للتعليم

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:00 ص
مدير تعليم الجيزة: "التعليم من أجل الحياة" شعار المنظومة الجديدة للتعليم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لـ"اليوم السابع"، إن شعار المنظومة الجديدة للتعليم، خلال المرحلة الأولى أن يكون التعليم من أجل الحياة وليس من أجل الإمتحان، مشيرا إلى أن الطالب عندما يحظى بتعليم جيد سيضمن في المقابل فرصة عمل جيدة ووظيفة في مكانة مرموقة وسيكوِن أسرة وحياة متكاملة يحظى فيها بمنزل وسيارة ومكانة مجتمعية، مضيفا أن شعار المنظومة في المرحلة الثانية أن يكون التعليم من أجل السعادة، وأن السبيل لحياة سعيدة أن يحظى الطالب بتعليم جيد، وذلك فقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن تفعيل الأنشطة الطلابية والمجموعات الدراسية والمتابعات المستمرة وتوفير المدرسين لسد العجز داخل المدارس، جميعها عوامل تؤدي لانتظام الطلاب داخل المدرسة، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتوفير وسائل جذب للطالب داخل المدرسة، كممارسة الأنشطة الطلابية وتنظيم المسابقات والندوات الثقافية التي تشكل شخصية الطالب وتشجعه على العمل والإبداع، بالإضافة إلى اهتمام مجالس الأمناء بالتواصل مع أولياء الأمور بالمدارس، مؤكدا على أن التعليم يعد منظومة متكاملة تقوم على التعاون المشترك والجماعي لتشجيع الطالب على الحضور إلى المدرسة والنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأوضح أن منظومة التعليم الجديدة تعمل على تشكيل شخصية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية التي تشكل بنيانه الفكري والسلوكي حتى يتمكن من مواجهة التحديات داخل مجتمعه، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتعليم استراتيجية دولة تساعد الطالب وتنمي لديه التفكير الإبداعي والنقدي وتجعله يعي كل ما يعيشه ويحدث حوله من تغيرات حتى يكون مواطن صالح ينفع بلده وأكثر ولاءا وانتماءا لوطنه، مؤكدا على أن من أهم مبادئ "التعليم الجديد" هو تعزيز الوطنية والإنتماء والأمل لدى الطالب، حتى يكون ملما بكل قضايا وطنه وما يجرى فيها من مشاريع قومية في مختلف المجالات تستهدف تحسين حياته وبناء مستقبل أفضل له.


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