محافظ بنى سويف يناقش مع مدير الأبنية التعليمية المشروعات الجارية بالقطاع

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم،والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين مدير عام الأبنية التعليمية ببني سويف، واستعرض الموقف التنفيذي العام لمشروعات الخطة الاستثمارية " إنشاءات" والجاري تنفيذها، وموقف بعض المشروعات سواء التي تم إسنادها أو طرحها ، وبعض المشروعات الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

وأوضح "ياسين" أنه يجرى العمل في 16 مشروعاً مابين" إنشاء جديد، إحلال جزئي ، تعلية ، توسعات" بإجمالى عدد فصول يصل إلى 245 فصلاً في 16 مدرسة بقيمة تعاقدية تزيد عن 86 مليون و824 ألف جنيهاً ، موزعة بواقع : 3 مدارس بالواسطى "الشيخ جرجس ، الابتدائية بنات، إفوه للتعليم الإساسي"، و2 مدرسة بناصر "صلاح سالم الابتدائية المشتركة ، محمد فريد الابتدائية بنين" ، و3 مدارس بإدارة بني سويف" الشيخ قاسم تعليم أساسي، العلالمة للتعليم الأساسي، نجلاء بطران الابتدائية"، و4 مدارس في اهناسيا" اهناسيا للتعليم الأساسي، الشهيد علاء عيد حسين الابتدائية، سدمنت الابتدائية المشتركة ،سدمنت الإعدادية المشتركة"، و4 مدارس في سمسطا"عثمان بن عفان الابتدائية ، سمسطا الابتدائية بنات ، السيدة خديجة الثانوية بنات ، عزبة شافعي للتعليم الأساسى".

في حين تم اسناد 8 مشروعات ، بإجمالي 143 فصلاً دراسياً وبقيمة تعاقدية 53 مليون و135 ألف جنيهاً تقريباً ، والتي تشمل : 2 مدرسة بالواسطى"الشهيد محمود حسن الإعدادية ، النيل الرسمية للغات"، ومدرسة قاي الابتدائية المشتركة باهناسيا ، مدرسةالإصلاح للتعليم الأساسي في ببا ، و3 مدارس بسمسطا "مدرسة الشهيد يحي جلال الابتدائية المشتركة ،سمسطا الابتدائية ،عبد الرحمن بن عوف الابتدائية"، ومدرسة الفشن الابتدائية الجديدة المشتركة.

وتم طرح 6 مشروعات ، بإجمالي 119 فصلاً دراسياً، بقيمة تعاقدية 47 مليون و600 ألف جنيهاً ، وهي "الجلاء الابتدائية بنات ببا ، احلال النزهة الابتدائية المشتركة ، والشهيد عصام الدين الثانوبة بنات ، الاعدادية بنين بالفشن ، الواسطي الابتدائية المشتركة ،و قاي الابتدائية المجمعة 3 باهناسيا"، بجانب طرح 55 مدرسة " تطوير ورفع كفاءة" بإجمالي 87 مليون جينه ، فضلاً عن طرح إنشاء مبنى إدارة للتعليم بسمسطا بتكلفة تقديرية 10.5 مليون جنيه.