قائد طائرة أمريكية يهدد المسافرين بعدم الإقلاع بعد تبادل صور عارية.. صور

انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

ووفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية، قال الطيار "اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال الصور العارية"، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

وانتهى الأمر بهذه الطريقة، حيث التزم الجميع بالتصرف السليم، وتوقف الشخص عن إرسال الصور.