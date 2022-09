قائد طائرة أمريكية يهدد المسافرين بعدم الإقلاع بعد تبادل صور عارية.. صور

انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

Southwest Airlines pilot threatens to turn plane around if passengers don’t stop airdropping him nudes pic.twitter.com/VTnOHLhYkz