اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قائد طائرة أمريكية يهدد المسافرين بعدم الإقلاع بعد تبادل صور عارية.. صور

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:37 ص
قائد طائرة أمريكية يهدد المسافرين بعدم الإقلاع بعد تبادل صور عارية.. صور طائرة - أرشيفية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشر مقطع فيديو لطيار في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" وهو يهدد بإلغاء الرحلة بعد أن أبلغ مسافرون أن أحد الركاب استخدم خاصية "AirDrop" في أجهزة أبل لإرسال صور عارية لبقية المسافرين.

ووفقا لما نشرته قناة روسيا اليوم الروسية، قال الطيار "اربطوا أحزمتكم وأوقفوا إرسال الصور العارية"، وذلك قبيل إقلاع رحلة كانت متجهة من هيوستن إلى كابو في سان لوكاس.

وانتهى الأمر بهذه الطريقة، حيث التزم الجميع بالتصرف السليم، وتوقف الشخص عن إرسال الصور.

 


ساوث ويست إيرلاينز

قائد طائرة يهدد المسافرين

اخبار العالم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة