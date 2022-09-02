فريق حياة كريمة يتفقد 16 مشروعا بقرية الدكة فى محافظة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

واصل فريق حياة كريمة بمحافظة أسوان، جولاته الميدانية تنفيذًا لتكليفات أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة، صرح بذلك ناحج مصطفى، والذى أكد على القيام بتفقد عدد 16 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تشمل 6 توابع تضم حوالى 18 ألف نسمة، مشيرًا إلى تفقد مشروع رفع كفاءة مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعداديه بدابود، ومشروع رفع كفاءة مكتب بريد أمبركاب بنسبة 100% لكل منهما، بينما بلغت نسبة التنفيذ 95% بمشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود، ومشروع إنشاء مركز شباب كشتمنة شرق.

وأوضح ناجح مصطفى، بأنه تم تفقد مشروعات مد شبكات الإنحدار والوصلات المنزلية وغرف التفتيش بكشتمنه، وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب دابود، وتطوير مدرسة الدكة الإبتدائية بنسبة 85% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، وإنشاء المبنى الإدارى والملعب الخماسى بمركز شباب الأمبركاب، وأيضًا مشروع تطويرنادى الشبان المسلمين بدابود بنسبة 80% لكل مشروع.

وخلال الجولة التفقدية إستمع فريق حياة كريمة لعدد من المشكلات والمطالب الجماهيرية ومنها تضرر الأهالى من إنقطاع خدمة الإنترنت بالقرية نتيجة أعمال الحفر الجارية حيث تم التواصل مع مسئولى الشركة المصرية للإتصالات لحصر خطوط الإنترنت المتضررة وإصلاحها على التوالى، كما رصد فريق حياه كريمة عدد من الملاحظات ومنها تدنى نسب التنفيذ فى بعض المدارس ومراكز الشباب وكذلك محطات الرفع حيث سيتم عرض تقرير مفصل عن كافة الملاحظات وعرضها فى الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات فى المواعيد المحددة لها.



جانب من المشروعات



جانب من المشروعات