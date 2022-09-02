غرق شاب في ترعة بكفر الشيخ ونقله إلى مستشفى فوه تحت تصرف النيابة

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه غرقا في ترعة قبريط، وجرى انتشال جثته بمعرفة أهالي القرية، وجرى نقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، دسوق وفوه ومطوبس، يفيد بغرق شاب بترعة قبريط، بمركز فوه، وجرى انتشال الجثمان ونقله عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ والفحص، تبين غرق «أحمد.ل»، عمره 15 عاماً، مقيم بقرية قبريط، دائرة مركز فوه، حيث غرق بترعة القرية، أثناء الاستحمام، لعدم إجادته السباحة.

ووقع مفتش الصحة الكشف الطبي الظاهري على جثمان الشاب، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفسيكا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، ليُحرر بذلك المحضر رقم 2841 سنة 2022م، إداري مركز فوه، وأُخطرت جهات التحقيق بالواقعة.