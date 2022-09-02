رفع 40 حالة إشغال طريق فى حملات مكبرة وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة وفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حي وسط بالإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واستمرارا في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لضبط الشارع.

وقامت إدارة إشغال الطريق بالدفع بحملة مكبرة لازالة الاشغالات والحواجز من شوارع الحي، حيث جابت الحملة شوارع:عمر لطفى، بورسعيد، لاجيته، سوق شيديا، سكر والبخت، وطريق الجيش ، وأسفرت عن عدد الإشغالات 40 حالة وعدد 30 حالة كوتش وعدد 3 شيشة، وتم ايداعهم بديوان عام المحافظة .

ووفقا لتكليفات عزة سعد رئيس حى وسط وتفعيلا لتعليمات الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2022 الصادر من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والطرق بنسبة 50% واصلت إدارة الكهرباء في الحي أعمالها في ترشيد استهلاك الكهرباء بشوارع الحي،حيث تم ترشيد استهلاك الكهرباء لعدد 260 كشاف 100 وات بمنطقة الحضرة الجديده،كما تم صيانة وإنارة شارع المفتش الناصر محمد

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات وعدم التهاون مع أي مخالف.