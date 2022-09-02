تفاصيل اﻹﻋﻼن التاسع لبرنامج مبادرة منح الدراسات العليا للمهنيين بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، عن إعلان اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ للتنمية اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟى ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ للمهنيين" وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻيات اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﺗﻨﺺ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺢ دراﺳﯿﺔ ﺑﻐﺮض رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﺆﺳﺴﺎت الحكومة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻘﻮﻣﻰ، وھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث وذوى اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ.

يتضمن هذا الإعلان ﻣﻨﺢ للحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ ﻟﻤﺪة ﻓﺼﻞ دراﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

تفيد ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ من خلال ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻗﺪراﺗﮭﻢ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻣﺤﺪدة وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت.

سوف تقبل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وﻣﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ الأحد 4 سبتمبر ﺣﺘﻰ 17 اكتوبر 2022.

تتضمن المنحة اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟتالية:

-اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.

-ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.

– اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.

– ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

– طﺐ ﺑﯿﻄﺮي

– ﻋﻠﻮم

– ﺻﯿﺪﻟﺔ

– ﺗﻤﺮﯾﺾ

– طﺐ أﺳﻨﺎن

- الطب

- ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

- العلوم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

يمكن للراغبين في التقدم، مراجعة منسق الكلية لأنهاء تقديم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ بالإدارة المركزية للبعثات ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه الاثنين 17 اكتوبر 2022.