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بايدن يحذر الأمريكيين من أن الديمقراطية "غير مضمونة"

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:00 ص
بايدن يحذر الأمريكيين من أن الديمقراطية "غير مضمونة" الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب "يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء"، محذراً الأمريكيين من أن الديمقراطية "غير مضمونة".

وفي خطاب سيلقيه في فيلادلفيا لاحقاً الخميس ونُشرت مقتطفات منه، يقول بايدن إن "قوى (فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء... إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب".

ويضيف: "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديمقراطية الأميركية مضمونة. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".

 


جو بايدن

امريكا

الحزب الديمقراطى

الحزب الجمهورى

ترامب

البيت الابيض



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