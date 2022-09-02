اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين: بوتين سيحضر فعاليات مناورات "فوستوك 2022" في 6 سبتمبر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 06:15 م
الكرملين: بوتين سيحضر فعاليات مناورات "فوستوك 2022" في 6 سبتمبر بوتين
أ ش أ

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أفاد السكريتر الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور ويطلع على فعاليات مناورات "فوستوك 22 للقوات المسلحة" في 6 من سبتمبر الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، عن بيسكوف للصحفين قوله : "إنه سيبدأ الرئيس فلاديمير بوتين رحلته إلى الشرق الأقصى بزيارة كامتشاتكا في 4 سبتمبر وسيكون هناك يوم عمل كامل في كامتشاتكا، وفي 6 سبتمبر الجاري سيحضر فعاليات من مناورات فوستوك 2022 في فلاديفوستوك".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي المناورات الاستراتيجية لمراكز القيادة "الشرق 2022" (فوستوك 2022) بشرق روسيا، وفي مياه بحري اليابان وأوخوتسك، بمشاركة 50 ألف عسكري من 14 دولة، بينها الصين والهند.

 


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