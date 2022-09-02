العثور على جثة شخص داخل مجرى مائى بالعدوة فى المنيا

عثر أهالى مركز العدوة بمحافظة المنيا على جثة شخص داخل مجرى مائى، بإحدى المناطق بالمركز، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، يفيد بالعثور على جثة موظف بالمعاش، داخل مجرى مائى بجوار إحدى القرى التابعة للمركز، عقب اختفائه بـ 18 يوما، وتحرير محضر تغيب.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العدوة المركزى، وتبين أن الوفاة نتيجة إسفكسا الغرق، وأكد أهلية المتوفى، عدم وجود خلافات وشبهه جنائية مع آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن، عقب التعرف عليه من أهليته.