الصور الأولى لحادث تصادم قطار بميكروباص ومصرع 3 وإصابة 9 بالشرقية

حصل" اليوم السابع" على الصور الأولى لحادث تصادم قطار بسيارة مكروباص، والذي أودى بحياة سيدة ونجلتها وشخص ثالث، فيما أصيب 9 أشخاص أخرين بإصابات متنوعة متوسطة وخطيرة، إثر تعرضهم لحادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد مركز فاقوس.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية مركز فاقوس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وابنتها وشخص ثالث وإصابة 9 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الإسعافات الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص شريط السكك الحديدية من مزلقان فرعي بناحية قرية كفر أكياد اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.



حادث تصادم قطار بميكروباص فى الشرقية (1)



حادث تصادم قطار بميكروباص فى الشرقية (2)



حادث تصادم قطار بميكروباص فى الشرقية (3)



حادث تصادم قطار بميكروباص فى الشرقية (4)