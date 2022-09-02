اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السيستاني حزين لما حصل في العراق ويستنكر "هذا الفعل المشين"

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 07:00 ص
السيستاني حزين لما حصل في العراق ويستنكر "هذا الفعل المشين" حسين النوري ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني
وكالات

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أعلن حسين النوري ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني خلال زيارته "مجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء" أن السيستاني حزين ومتأسف لما حصل، مشيرا إلى أنه "يستنكر هذا الفعل".

وقالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن إعلام التيار الصدري إن "النوري نقل خلال زيارته لمجلس عزاء شهداء ثورة عاشوراء تعازي وحزن ومواساة المرجع الديني الأعلى بمصاب الشهداء".

وقال النوري: "أنقل لكم تعازي ومواساة سماحة المرجع الأعلىٰ السيد علي السيستاني حيث أن سماحة السيد حزين جدا ومتأسف على ما حصل".

وتابع أن "سماحة السيد السيستاني غير راض ويستنكر هذا الفعل المشين".


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