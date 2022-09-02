اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 08:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكراني يرحب بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 07:30 ص
الرئيس الأوكراني يرحب بزيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباريجيا النووية الخميس.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن زيلينسكي انتقد في الوقت نفسه ما سماه "كل استفزازات الجيش الروسي" في مدينة إنيرهودار وفي المحطة.

وفي رسالته اليومية بالفيديو، قال زيلينسكي إنه "من المؤسف أن يحاول المحتلون تبديل مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر ضروري حقاً، إلى جولة غير مثمرة في المحطة، وأنا على ثقة من أن هذا لن يُسمح بحدوثه"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأوكراني "لدينا معلومات محددة تفيد بأن روسيا قامت بالكثير من الأشياء الساخرة من أجل خداع بعثة (الوكالة)، بما في ذلك ترهيب سكان مدينة إنيرهودار".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه "لم يتم دعم اتفاق يسمح للصحفيين المستقلين بمرافقة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة