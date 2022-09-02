الداخلية تضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شبكة سلكية لتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة ، متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية مقراً لإدارتها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها وتم التقابل مع (مالك ومدير الشبكة) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (لاب توب مُحمل عليه برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية – أجهزة تستخدم فى التحكم فى الشبكة لتوزيع الإنترنت لأسلكياً – 2 هاتف محمول "يحويان العديد من المحادثات والصور والدلائل التى تؤكد ضلوعه فى النشاط الإجرامى") وبمواجهته أقر بكونه مالك ومدير الشبكة وإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.