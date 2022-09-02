افتتاح مسجد الإسلام بمنطقة حى المصالح بقنا بتكلفة مليون و400 ألف جنيه

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، افتتاح مسجد الإسلام بشارع المخبز الآلى بمنطقة حى المصالح بمدينة قنا، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة والشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف وعدد كبير من أهالى المنطقة.

استمع محافظ قنا والمصلين، إلى خطبة الجمعة، بعنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم" والتى تحدث فيها خطيب الجمعة عن أهمية التفكر والتدبر والاعتبار وصور الاعتبار فى القرآنِ الكريمِ، فالتفكر من أعظم العبادات ابتى ينبغى على المسلم أن يكون دائم النظر والتفكر والاعتبار بما فى القرآن والكون من أسرار وآيات تقربه من الله عزوجل.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيتاً من بيوت الله تعالى، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأكد الداودى، على اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم انشاء مسجد الإسلام بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 250 م٢ بتكلفة اجمالية بلغت مليون و400 ألف جنيه، لافتا أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التى تم انشائها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد فخلال الستة سنوات الماضية تم إنشاء ما يزيد عن 9 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و450 مليون جنيه، فضلا عن اعمال الاحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين.



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح



جانب من الافتتاح