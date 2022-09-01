أسماء 13 مصابا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "قفط_القصير"

قنا صابر سعيد

أصيب 13 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق "قفط_ القصير" عند الكيلو 10 وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 10 علي طريق "قفط_ القصير" وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

وتبين إصابة كل من عمر عبدالعزيز أحمد، 28 عاما، وعمر حمدي محمد، 29 عاما، ومعتز محمد مصطفى، 29 عاما، وعائشة محمود سليمان، 30 عاما، ومحمد حامد عباس، 36 عاما، وشمس الطيب حسن، 4 أعوام، ورقية سيد حسن، عام واحد، وأسامة أحمد حجاجي، 24 عاما، وبلال يوسف حسن، 22 عاما، وكريم سعيد أحمد، 20 عاما، وعفاف كمال الدين عطا الله، 43 عاما، وعمر جهلان حسن، 20 عاما، وحسين عزت أحمد، 34 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج اللازم.