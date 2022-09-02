إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على دائرى أهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، جميعهم من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، بالطريق الدائرى بالقرب من مدخل مدينة اهناسيا غرب محافظة بنى سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مدخل مركز اهناسيا غرب المحافظة، نتج عنه إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة كلا من؛ حسن حميدة عبد الغفار 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر فى قاع الجمجمة، حماده حميده عبد الغفار 59 عامًا، مصابًا باشتباه كسر فى الذراع الأيسر، إيمان حسين عبد السلام 45 عامًا، مصابه باشتباه كسر فى الذراع الأيمن، كريمان حسن حميدة 3 سنوات، مصابه يجرح قطعى بالرأس طوالى 5سم، إيمان حسن حميدة 4 سنوات، مصابه بجرح قطعى بالذراع الأيمن، كريمان محمد آيات 5 سنوات، مصابة باشتباه كسر فى القدم اليسرى.