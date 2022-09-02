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انزلقت قدماه أثناء لهوه.. غرق طفل فى مياه ترعة جنوب بنى سويف

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:07 م
انزلقت قدماه أثناء لهوه.. غرق طفل فى مياه ترعة جنوب بنى سويف غرق - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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لقى طفل مصرعه غرقا اليوم الجمعة في مياه  ترعة قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف، اثناء لهوه على حافة الترعة.

 تلقى اللواء أسامة حلمي  مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف إخطارًا  من شرطة النجدة يفيد غرق طفل  فى مياه ترعة  قرية القضابي التابعة لمركز الفشن، للغرق في ترعة القرية.

واستقبل مشرحة مستشفى الفشن المركزى ايمن .ر 4 أعوام جثة هامدة وتم ايداعه مشرحة المستشفى  تحت تصرف النيابة.

دلت التحريات الاولية أن الطفل أثناء لهوه على حافة الترعة انزلقت قدماه في الترعة، فسقط في المياه واختفى عن أنظار المحيطين به وفشلت محاولات إنقاذه.

 

 

 

 
 

 


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