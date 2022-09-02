انزلقت قدماه أثناء لهوه.. غرق طفل فى مياه ترعة جنوب بنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد غرق طفل فى مياه ترعة قرية القضابي التابعة لمركز الفشن، للغرق في ترعة القرية.

واستقبل مشرحة مستشفى الفشن المركزى ايمن .ر 4 أعوام جثة هامدة وتم ايداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

دلت التحريات الاولية أن الطفل أثناء لهوه على حافة الترعة انزلقت قدماه في الترعة، فسقط في المياه واختفى عن أنظار المحيطين به وفشلت محاولات إنقاذه.