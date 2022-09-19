4 طرق آمنة لإذابة اللحوم المُجمدة دون نمو البكتيريا.. تعرف عليها

كتبت ــ آية دعبس

اعتاد الكثير منا على إذابة اللحوم والدواجن المُجمدة فى الفريزر، بتركها فى درجة حرارة الغرفة أو باستخدام الماء الساخن، رغم أنه يشجع على نمو البكتيريا فى الأطعمة، وفق ما أكدته الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن تلك الطرق التقليدية لضمان تناول لحوم آمنة.

وأوضحت سالى، فى تصريحات خاصة، الطرق الآمنة لذوبان اللحوم المجمدة ، وهى:

١-فى الثلاجة: هى المكان الأكثر أماناً لإذابة جميع أنواع اللحوم، ولكنها تحتاج إلى وقت وتخطيط، لذا لابد من إخراجها من الفريزر قبل استخدامها بيوم ويتم وضعها فى الثلاجة، مع ملاحظة أنه يمكن تخزين اللحوم والدواجن المجمدة بأمان فى الثلاجة لمدة تصل إلى عده أيام قبل الطهى، طالما أنها لم تتعرض لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة.

٢- الماء البارد: يمكن للماء البارد "ماء الصنبور"، إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن بسرعة، حيث يجب وضع اللحم فى كيس مغلق جيدا و مانع للتسرب و يغمر فى وعاء من الماء البارد ويتم تغيير الماء كل نصف ساعة أو تركه تحت ماء بارد جارى، وهى طريقة أسرع من الثلاجة ولكن يجب الطهى مباشرة بعد الإذابة.

3- الميكروويف: هى طريقة آمنة وسريعة ولكنه لا ينتج ذوباناً متساوياً كما يحصل من إذابة الثلج فى الثلاجة أو فى الماء البارد، وفي بعض الحالات من الممكن أن تذوب أجزاء من اللحوم وتجف بينما لا تزال أجزاء أخرى تذوب، لذلك نقوم بضبط الميكروويف على أقل درجة أو على خاصية إذابة الثلج.

وفى هذه الحالة يجب طهى اللحوم على الفور بسبب حدوث ذوبان غير متكافئ، ولأن درجة حرارة الميكروويف المرتفعة تشجع على نمو البكتيريا.

٤- طهى اللحوم المجمده مباشرة: هى طريقة آمنة ولكن تزيد وقت الطهى بنسبة 50٪ حتى تصل الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من اللحوم ويتم نضجها بالكامل.