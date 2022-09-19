اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

4 طرق آمنة لإذابة اللحوم المُجمدة دون نمو البكتيريا.. تعرف عليها

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:00 ص
4 طرق آمنة لإذابة اللحوم المُجمدة دون نمو البكتيريا.. تعرف عليها لحوم مجمدة - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتاد الكثير منا على إذابة اللحوم والدواجن المُجمدة فى الفريزر، بتركها فى درجة حرارة الغرفة أو باستخدام الماء الساخن، رغم أنه يشجع على نمو البكتيريا فى الأطعمة، وفق ما أكدته الدكتورة سالى الفقى، ‎رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن تلك الطرق التقليدية لضمان تناول لحوم آمنة.
 
وأوضحت سالى، فى تصريحات خاصة، الطرق الآمنة لذوبان اللحوم المجمدة، وهى:
 
١-فى الثلاجة: هى المكان الأكثر أماناً لإذابة جميع أنواع اللحوم، ولكنها تحتاج إلى وقت وتخطيط، لذا لابد من إخراجها من الفريزر قبل استخدامها بيوم ويتم وضعها فى الثلاجة، مع ملاحظة أنه يمكن تخزين اللحوم والدواجن المجمدة بأمان فى الثلاجة لمدة تصل إلى عده أيام قبل الطهى، طالما أنها لم تتعرض لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة.
 
٢- الماء البارد: يمكن للماء البارد "ماء الصنبور"، إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن بسرعة، حيث يجب وضع اللحم فى كيس مغلق جيدا و مانع للتسرب و يغمر فى وعاء من الماء البارد ويتم تغيير الماء كل نصف ساعة أو تركه تحت ماء بارد جارى، وهى طريقة أسرع من الثلاجة ولكن يجب الطهى مباشرة بعد الإذابة.
 
3- الميكروويف: هى طريقة آمنة وسريعة ولكنه لا ينتج ذوباناً متساوياً كما يحصل من إذابة الثلج فى الثلاجة أو فى الماء البارد، وفي بعض الحالات من الممكن أن تذوب أجزاء من اللحوم وتجف بينما لا تزال أجزاء أخرى تذوب، لذلك نقوم بضبط الميكروويف على أقل درجة أو على خاصية إذابة الثلج.
 
وفى هذه الحالة يجب طهى اللحوم  على الفور بسبب حدوث ذوبان غير متكافئ، ولأن درجة حرارة الميكروويف المرتفعة  تشجع على نمو البكتيريا.
 
٤- طهى اللحوم المجمده مباشرة: هى طريقة آمنة ولكن تزيد وقت الطهى بنسبة 50٪ حتى تصل الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من اللحوم ويتم نضجها بالكامل.

طرق إذابة اللحوم المجمدة

اذابة اللحوم

مخاطر اذابة اللحوم خارج الثلاجه

اللحوم المجمدة



الموضوعات المتعلقة

لو مريض ضغط.. ابعد عن تناول البيتزا واللحوم المصنعة بترفع المؤشر

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:00 ص

الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام على المستحقين ببنى سويف

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص

حى الدقى يضبط نصف طن لحوم فاسدة خلال حملة على المطاعم

السبت، 05 فبراير 2022 05:57 م

لو عايز تحقق أهدافك فى فقدان الوزن.. قلل من اللحوم الحمراء والحلويات

الخميس، 03 فبراير 2022 10:00 ص

علماء يقترحون منع تناول اللحوم لحل أزمة المناخ.. اعرف التفاصيل

الخميس، 03 فبراير 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة