أخبار مصر.. الحكومة تنفى ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتى ثابتة ومستقرة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة فى المجمعات الاستهلاكية 65 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة 85 جنيهًا، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة أشهر قادمة، مع شن حملات دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط المخالفات، ومنع أى تلاعب بالأسعار.



الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ الأربعاء ولمدة 48 ساعة على أغلب الأنحاء



أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 9 يونيو وحتى الخميس 10 يونيو ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، بتنفيذها خلال المرحلة الحالية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لعدد من هذه المشروعات، والتى من بينها مشروع تطوير منطقتى مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، وكذا موقف مشروع تطوير ممشى أهل مصر، ومشروعات مدن الجيل الرابع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان المنطقة على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من بدروم "جراج سفلي" وطابق أرضى " تجاري" و طابق أول "جراج علوى"، و16 طابقا سكنيا، ويحتوى على 10 مصاعد و4 مداخل، بينما يتكون البرج الثالث من طابق أرضى " تجاري" و 10 طوابق سكنية وبه 3 مصاعد.

وفى الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان إلى أنه جار العمل على قدم وساق فى مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، فى إطار مشروع إحياء القاهرة التاريخية، حيث تشمل أعمال التطوير بالمشروع تنفيذ عمارات سكنية، ومول تجارى فندقيّ، ومطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من العمارات السكنية، مستعرضا موقف بنود التمويل الخاص بالمشروع.

وخلال الاجتماع، تم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع " ممشى أهل مصر" وموقف الخطة التمويلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم العمل فى المشروع على عدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى بداية من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول ما يقرب من 2 كم، وتم الانتهاء منها، وسيتم بدء التشغيل قريبا

كما عرض الوزير الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات مدن الجيل الرابع، والممتدة فى سائر أنحاء الدولة شمالا وجنوبا، والتى يأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وحدائق العاصمة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وأسوان الجديدة، وغيرها.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة والخطة التمويلية لها، ومنها الحى اللاتينى الذى يقام على مساحة 404 أفدنة، ويضم ٦ مناطق بها ٢٤٩ عمارة سكنية، مشيرا أيضا إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق المختلفة به، وكذا موقف تنفيذ منطقة الأبراج الجدبدة، التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الصينية، وموقف تمويل هذا المشروع.

وفيما يتعلق بمدينة "حدائق العاصمة"، فأكد الوزير أنها تعد أحد المشروعات العمرانية الجديدة التى يتم تنفيذها على محور القاهرة السويس أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ نحو 29435.5 فدان، وتضم جميع أنواع الإسكان الذى من المخطط أن يشغل مساحة تبلغ نحو 12 ألف فدان.

وقدم وزير الإسكان شرحا موسعا عن موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والخدمات بالمدن الجديدة بالصعيد، مؤكدا أنها تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

التعليم: مجموع الثانوية العامة من 410 درجات ولا اختلاف فى تنسيق دخول الجامعات



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المجموع الكلى لدرجات امتحانات الثانوية العامة 410 درجات وقواعد تنسيق الجامعات دون تغيير، موضحة أن شرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة هى التى تحدد الحد الأدنى للقبول فى الكليات المختلفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

محمد صلاح برفقة شقيقه على الشاطئ.. صور



نشر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشقيقه خلال تواجده على أحد الشواطئ المصرية مستغلاً إجازته في الاستجمام بعيداً عن كرة القدم.

كما نشرت الإعلامية شيما صابر، صورة جمعتها بنجم الفراعنة على الشاطئ وعلقت: مع أعظم أسطورة والأكثر تواضعاً".

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون للبحث عن البترول بمنطقة رأس غارب



وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة جنوب غارب بخليج السويس بمصر.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة بالمجلس، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التى تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها، حيث أن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج .م .ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى مابعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة .

الأهلي ينهي إجراءات منح فريق الكرة لقاح كورونا



يبحث الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، مع إدارة القلعة الحمراء وجهاز كرة القدم، إجراءات وترتيبات منح لاعبى فريق كرة القدم "لقاح كورونا" خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة بالأهلي على "لقاح كورونا" الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة حسب تأكيدات الدكتور محمد شوقي، على أن يحصل باقي قطاعات الرياضة في النادي الأهلي على اللقاح بعد فريق الكرة.

حياة كريمة.. تأهيل 100 ألف وحدة سكنية بالريف المصرى على خارطة أعمال المبادرة



تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030، بهدف تَحْوِيلُ تلك القرى إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية.

ويأتى من بين أهم المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، هو بناء 100 ألف وحدة سكن كريم، كما تم رَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، وجاء عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم"، حسب المعلن بشكل رسمى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمن يزيد عن 67,647 مواطنا، وحسبما أعلنت وزارة التنمية المحلية، فإنه قد تم الانتهاء من حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل "سكن كريم" ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى"حياة كريمة" ، ونهو الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، كما أنه سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجارى حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.