لتسهيل الإجراءات على المواطنين.. توفير مركز تكنولوجى متنقل بحى الطالبية

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ، عن وجود مركز تكنولوجي متنقل بحي الطالبية خلال الفترة المسائية؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين لحصولهم على كافة الخدمات، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات التي تقدم بالمراكز التكنولوجية.

وأشارت المحافظة، إلى أن المركز التكنولوجي متنقل للعمل بحي الطالبية خلال الفترة المسائية من الرابعة مساء حتى التاسعة مساء، بنطاق الحي، للتيسير على المواطنين ومنع التكدس في المركز التكنولوجي بالحي، تحت إشراف أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية.

ويهدف مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التى يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.