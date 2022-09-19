اليوم السابع
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قومى المرأة يهنئ سمر حمزة لفوزها بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للمصارعة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:35 ص
قومى المرأة يهنئ سمر حمزة لفوزها بالميدالية الفضية فى بطولة العالم للمصارعة سمر حمزة بطلة العالم للمصارعة بصربيا
كتب ـ محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي بطلة مصر سمر حمزة لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للمصارعة بصربيا في وزن 76 كجم، كأول لاعبة مصرية تتوج بميدالية فضية في تاريخ بطولات العالم للمصارعة. 
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز التاريخى الذى حققته بنت مصر سمر حمزة ، مؤكدة أنها شرفت مصر ورفعت اسمها عاليا،  متمنية لها المزيد من النجاح والتقدم. 
 
جدير بالذكر، أن سمر حمزة استطاعت التأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على وصيفة بطلة العالم 2021 إيبى مايى بنتيجة 3-2 ، وقد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بطلة العالم 2018 بنتيجة 3 / 1. 
وتأهلت سمر حمزة إلى نصف النهائى، بعد فوزها علي بطلة النمسا بنتيجة 1/3.
 
وشاركت سمر حمزة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصلت في مسيرتها الرياضية على العديد من الألقاب المحلية والعالمية.

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المجلس القومى للمرأة

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