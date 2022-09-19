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قصر باكنجهام ينشر أحدث صورة للملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من دفنها

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:38 ص
قصر باكنجهام ينشر أحدث صورة للملكة إليزابيث الثانية قبل ساعات من دفنها الملكة اليزابيث
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشر قصر باكنجهام، صورة جديدة للملكة إليزابيث الثانية، قبل ساعات من مراسم تشييع جثمانها إلى مسواها الأخير.

وتُظهر الصورة، التي التقطت في مايو قبل احتفالات اليوبيل البلاتيني، الملكة وهي تبتسم بإشراق للكاميرا في منزلها في قلعة وندسور.

وترتدي الملكة فستانًا أزرق داكن مع شعرها المجعد بشكل أنيق، وتظهر الصورة عقدها المفضل من اللؤلؤ المكون من ثلاثة خيوط وأقراط من اللؤلؤ ودبابيس الزبرجد والماس التي كانت هدية عيد ميلادها الثامن عشر من والدها جورج السادس في عام 1944 .

وبالفستان قطعتان مصممتان على طراز فن الآرت ديكو، إحداهما أسفل الأخرى، من صنع شركات بوشرون الفرنسية للمجوهرات والألماس البيضاوي والمستدير والزبرجد.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في لندن اليوم الاثنين بحضور عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة والنخبة السياسية وقادة الجيش والقضاء والمنظمات الخيرية في بريطانيا.

ومن المقرر أنه عند الساعة 19:30 مساء بتوقيت لندن ستحضر الأسرة الحاكمة مراسم دفن خاصة للملكة، ومن المقرر دفنها مع زوجها الأمير فيليب في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.

 

 

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

 

 


قصر باكنجهام

الملكة إليزابيث الثانية

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

الملكة تشارلز

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جنازة الملكة اليزابيث الثانية



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