اليوم السابع
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قادة وملوك ورؤساء فى مراسم تأبين الملكة إليزابيث.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:41 ص
قادة وملوك ورؤساء فى مراسم تأبين الملكة إليزابيث.. صور الملكة إليزابيث الثانية
وكالات

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في جنازة رسمية مهيبة تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات ملكية من جميع أنحاء العالم، اليوم الإثنين، الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

ووصلت الوفود الرسمية لحضور مراسم تأبين الملكة إليزابيث في كاتدرائية وستمنستر.

ويرأس الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل قائمة الضيوف الدبلوماسيين، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بايدن
 

ومن بين رؤساء الدول الأخرى، نجد رؤساء إيطاليا- سيرجيو ماتاريلا، وألمانيا- فرانك والتر شتاينماير، وإسرائيل- إيزاك هيرتسوغ ، وكوريا الجنوبية- يون سوك يول.

ماكرون
 

وعلى الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، سيكونان تواجدا في الجنازة.

ويحضر الإمبراطور الياباني ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو، وهي أول رحلة خارجية لهما منذ تولي العرش في عام 2019. وتمثل الزيارة خروجا عن التقاليد اليابانية، التي تمنع حضور الإمبراطور الجنازات، ماعدا جنازات والديه.

وحضر كل من ملك النرويج هارالد الخامس، والأمير ألبرت الثاني ملك موناكو، والملك الهولندي ويليم ألكسندر، وملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، وفيليب ملك بلجيكا.

وعلى الصعيد العربي، يشارك ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، وولي العهد الأردني الأمير الحسين.

محمد بن راشد الامارات
 

 

كما حضر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاضرين في الجنازة .

الاردن
 

كما يشارك في الجنازة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رؤساء الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والجزائري أيمن بن عبد الرحمن، والفلسطيني محمد اشتية، واللبناني نجيب ميقاتي.

مدبولى
 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا

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