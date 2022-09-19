طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بذهبية ألعاب القوى بالمغرب

الإسكندرية - أسماء على بدر

فاز الطالب عبد العزيز هاشم نجم منتخب مصر ومنتخب جامعة الإسكندرية وكلية التجارة بالميداليه الذهبيه في منافسات 200م بالجائزة الكبرى لألعاب القوى بالمغرب.

وكان قد فازت الطالبة نور أكرم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان، لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية لوزن 68 كيلوجرام فى بطولة شمال إفريقيا الكاراتيه بتونس والتى أقيمت فاعليتها في الفترة من 6 إلى 14 سبتمبر الجاري، كما هنأ رئيس الجامعة، الطالبة نورسين محمد كمال الطالبة بالفرقة الثانية كلية السياحة والفنادق، لحصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى نفس البطولة لوزن 61 كيلوجرام.

وصرح رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة تقدم الدعم لكافة أبطالها الرياضيون والذين يمثلون مصر فى الداخل والخارج مشيراً أن الجامعة قد أعلنت عن تقديم منح دراسية للأبطال الرياضيين. جدير بالذكر أن المنتخب المصري للكاراتيه توج بالمركز الأول للبطولة بعد أن حصد اللاعبون 51 ميدالية “14 ذهبية و17 فضية و20 برونزية” ليتربعوا علي عرش البطولة.