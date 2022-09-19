اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يلتقي وزير خارجية البرتغال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:10 م
شكرى يلتقي وزير خارجية البرتغال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة شكرى ونظيره البرتغالى
كتب - أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يلتقي نظيره البرتغالي، ويشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر في مختلف الأطر الدولية.
 
التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأثنين ١٩ الجاري، مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
 
ووفقاً لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى فى التعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية،  بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً. 
 
وأضاف السفير  أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر.

سامح شكرى

شكرى

الامم المتحدة

الجمعية العامة

البرتغال

مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة