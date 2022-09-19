شكرى يلتقي وزير خارجية البرتغال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب - أحمد جمعة

على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شكري يلتقي نظيره البرتغالي، ويشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر في مختلف الأطر الدولية.

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأثنين ١٩ الجاري، مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ووفقاً لتصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن المحادثات عكست العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى فى التعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر.