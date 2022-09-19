حب الشباب في موسم الخريف.. اعرف الأسباب وكيفية تحسين صحة الجلد

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر الطقس بشكل كبير على صحة بشرتنا، في حين أنه من الضروري استخدام واقي الشمس خلال فصل الصيف والمرطب خلال الشتاء ، إلا أنه من الضروري أيضًا العناية المناسبة ببشرتك أثناء موسم الخريف لتجنب الإصابة بحب الشباب ، وإليك الأسباب التي تجعل بشرتنا عرضة لحب الشباب في موسم الخريف ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

ما هي أسباب ظهور حب الشباب في الرياح الموسمية؟

الأسباب الأكثر شيوعًا لمشاكل الجلد في موسم الخريف :

الرطوبة

يمكن أن تتسبب الرطوبة في فتح مسام بشرتك، هذا يجعل مسامك عرضة لجميع الأوساخ والجراثيم، يجعل بشرتك أكثر عرضة لالتقاط حب الشباب والعوامل المسببة لحب الشباب.

مسببات الأمراض النشطة

يعتبر موسم الخريف موسمًا مثاليًا لتكاثر مسببات الأمراض المختلفة، تنشط العديد من البكتيريا والفيروسات وما إلى ذلك في هذا الطقس اللطيف والرطب، هذا يجعل بشرتك أكثر عرضة لمسببات الأمراض التي تسبب أيضًا حب الشباب.



الأطعمة غير الصحية غالبًا ما يعني الطقس الموسمي أن الأطعمة غير الصحية والمقلية تصبح جزءًا من نظامك الغذائي، على عكس الصيف ، قد لا يرغب المرء في الانغماس في الأطعمة الصحية والمنعشة، تجنب هذه الأطعمة لأنها تزيد من إفراز الدهون في الجلد، الزهم هو الزيت الطبيعي الذي ينتجه الجلد والذي قد يسبب حب الشباب إذا تم إنتاجه بكميات زائدة.



كيف يمكننا منع وعلاج حب الشباب الموسمي؟ قد لا يمكن تجنب حب الشباب الموسمي تمامًا ولكن قد تتمكن من تقليله من خلال هذه الخطوات البسيطة.:



1. التونر التونر هو منتج مائي للعناية بالبشرة يساعد على تقليل حجم مسام البشرة، يحدد حجم مسامنا مدى تعرضها لامتصاص الجزيئات المختلفة المسببة لحب الشباب، يقلل التونر حجم المسام ويجب استخدامه بعد المنظف.



2. استخدم المنتجات المضادة للبكتيريا كما نوقش أعلاه ، قد تكون مسببات الأمراض المسببة للعدوى أحد الأسباب الرئيسية لحب الشباب في الخريف، يمكن أن يساعد استخدام المنتجات المضادة للبكتيريا في التخلص من مسببات الأمراض وقتلها والحفاظ على بشرتك نظيفة.



3. التقشير يعد تنظيف وجهك وغسله جيدًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على بشرة صافية خالية من الأوساخ والبكتيريا وما إلى ذلك. يعد التقشير خطوة للعناية بالبشرة تساعد على تنظيف البشرة على مستوى أعمق ويساعد على إزالة جميع مسببات الأمراض والعوامل المسببة لحب الشباب الأخرى من العوامل المسببة لحب الشباب.