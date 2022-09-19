جثمان الملكة إليزابيث يصل المحطة الأخيرة بقلعة وندسور.. وبدء الموكب الجنائزى

كتبت ـ رباب فتحى

وصل منذ قليل، جثمان الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور على رأس موكب ملكى خرج من لندن بعد إتمام الجنازة الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر ونقل النعش إلى ولينجتون.

وستنضم الآن إلى موكب جنائزي تم تشكيله بالفعل، وجاهز لتوصيلها إلى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور لأداء صلاة تأبين هناك.

كما انضم أفراد من القوات المسلحة إلى الشرطة فى حراسة دائمة على طول الطريق.

واصطف الآلاف من المعزين حتى القلعة، وسط تحذيرات من أن الطريق مغلق الآن ولا يمكن السماح بدخول المزيد من الزوار.

في وقت سابق، هتف الجمهور "حفظ الله الملك" في انسجام مع النشيد الوطني حيث تم إنشاده في خدمة التأبين في كنيسة وستمنستر والتي بثت على التليفزيون.

تم رفع الراية الملكية فوق قلعة وندسور، مما يدل على أن الملك تشارلز قد وصل إلى المقر الملكي قبل صلاة التأبين.