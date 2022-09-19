اليوم السابع
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توافد 2000 شخص إلى كنيسة وستمنستر بالحافلات لحضور جنازة الملكة إليزابيث.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:35 ص
توافد 2000 شخص إلى كنيسة وستمنستر بالحافلات لحضور جنازة الملكة إليزابيث.. صور الحافلات أمام كنيسة وستمنستر آبى
كتبت رباب فتحى

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بدأ حوالي 2000 ضيف في الوصول إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبدأ بعد ساعتين.

السياسون البريطانيون
السياسون البريطانيون

وتوقفت حافلة في الخارج ، تحمل عدد من النواب وغيرهم من الشخصيات المرموقة ، من بينهم كريس ويتي ، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا.

ويتم إحضار معظم الضيوف عن طريق الحافلات – باستثناء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأغلقت بورصة لندن (LSE) أبوابها للتداول اليوم بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.  وتعمل أسواق لندن ، بما في ذلك FTSE 100 ومؤشرات التداول المرتبطة بها ، كل يوم منذ وفاة الملكة.

كريس ويتتى كبير الأطباء
كريس ويتتى كبير الأطباء

وشوهد سياسيون من جميع جوانب الطيف السياسي البريطاني يصلون إلى كنيسة وستمنستر أبي.

ووصل توم باركر بولز، ابن كاميلا، قرينة الملك، إلى وستمنستر أبي.

حافلات السياسيين
حافلات السياسيين

 

وستمنستر
وستمنستر

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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