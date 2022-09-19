توافد 2000 شخص إلى كنيسة وستمنستر بالحافلات لحضور جنازة الملكة إليزابيث.. صور

كتبت رباب فتحى

بدأ حوالي 2000 ضيف في الوصول إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبدأ بعد ساعتين.



السياسون البريطانيون

وتوقفت حافلة في الخارج ، تحمل عدد من النواب وغيرهم من الشخصيات المرموقة ، من بينهم كريس ويتي ، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا.

ويتم إحضار معظم الضيوف عن طريق الحافلات – باستثناء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأغلقت بورصة لندن (LSE) أبوابها للتداول اليوم بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث. وتعمل أسواق لندن ، بما في ذلك FTSE 100 ومؤشرات التداول المرتبطة بها ، كل يوم منذ وفاة الملكة.



كريس ويتتى كبير الأطباء

وشوهد سياسيون من جميع جوانب الطيف السياسي البريطاني يصلون إلى كنيسة وستمنستر أبي.

ووصل توم باركر بولز، ابن كاميلا، قرينة الملك، إلى وستمنستر أبي.



حافلات السياسيين