تنبيه عاجل من سفارة مصر باليابان للجالية المصرية بشأن إعصار نانمادول

كتب: أحمد جمعة

أهابت سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو بالمواطنين المصريين المقيمين في اليابان بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة مع الالتزام التام بالإرشادات الصادرة عن السلطات اليابانية بشأن إعصار "نانمادول" الذي ضرب أجزاء من الأراضي اليابانية، وذلك في إطار الحرص الدائم على ضمان سلامة الجميع.

وأكدت السفارة المصرية لدى طوكيو أنه يمكن التواصل مع السفارة عبر رقم الهاتف المخصص لحالات الطوارئ، وكذا عبر وسائل التواصل الأخرى، معربة عن تقديرها واحترماها لأعضاء الجالية المصرية الكرام.

وأرجأ رئيس الوزراء اليابانى كيشيدا فوميو سفره إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للإشراف على جهود استجابة الحكومة للعاصفة الاستوائية القوية "نانمادول".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه كان من المقرر أن يغادر كيشيدا طوكيو اليوم الاثنين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه سيبقى في اليابان حتى صباح غد الثلاثاء.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن وزير إدارة الكوارث تاني كويتشي ومسئولي إدارة الأزمات أطلعوا كيشيدا على الأضرار الناجمة عن العاصفة القوية والتنبؤات بما هو متوقع حدوثه.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للوزارات للعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الضرر وتقديم الاستجابات الطارئة للمتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.

وقد تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عنيفة بشكل رئيسي في المناطق الغربية من اليابان.