تناول كوب من الحليب والزبادي يوميًا يمنع الإصابة بمرض السكري من النوع 2

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن شرب كوب من الحليب وتناول الزبادي كل يوم يمكن أن يساعد في منع مرض السكري من النوع 2، كان الأشخاص الذين يتناولون منتجات الألبان والبيض كل يوم أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وقالت الصحيفة، أدى استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة، إلى زيادة المخاطر بنسبة تزيد عن 20%، بينما تشير الأبحاث إلى أن شرب كوب من الحليب وتناول الزبادي كل يوم قد يساعد في منع مرض السكري من النوع 2.

أوصى باحثون إيطاليون الآن بالأسماك والبيض "كبدائل جيدة" لمحبي اللحوم، بناءً على النتائج الجديدة التي توصلوا إليها.

تأتي هذه النتائج وسط ظهور بدعة صحية لمكافحة منتجات الألبان، والتي شهدت دعاة يحذرون من أن الحليب كامل الدسم والزبدة والجبن غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية.

وجد باحثون إيطاليون أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأكثر من 20%.

توصي نصائح التغذية الحالية الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية ، NHS ، لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وذلك بتناول الأطعمة النباتية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبقول والحليب والزبادي قليل الدسم، كما يجب أن يكون استهلاك المنتجات الحيوانية محدودًا أيضًا.

ومع ذلك، يجادل خبراء جامعة نابولي فيديريكو الثاني بأنه ليست كل مصادر البروتين الحيواني متساوية من الناحية التغذوية، حيث إنه يجب تحديث الإرشادات لتعكس ذلك، مما يسهل على الأشخاص اختيار أفضل الأطعمة لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة.

وقالت الصحيفة، يحدث مرض السكري من النوع 2 عندما تصبح الخلايا مقاومة للأنسولين، الهرمون المسؤول عن الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، موضحة، إنه إذا تركت دون علاج يمكن أن تكون مميتة، مما يسبب مشاكل خطيرة بما في ذلك أمراض القلب وفقدان الأطراف وحتى العمى.

هذه الحالة، التي يطلق عليها اسم القاتل الصامت، تؤثر على ما يقرب من 4.5 مليون بريطاني وأكثر من 30 مليون أمريكي، سيتم تقديم البحث في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، السويد الأسبوع المقبل.

قام المشروع بتقييم 13 تحليلًا تلويًا سابقًا - مما يجعلها "مراجعة"، في المجموع، تضمنت 175 دراسة، نظرت جميع الدراسات في 12 نوعًا مختلفًا من الأطعمة الحيوانية والتأثير الواضح على الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وشملت المنتجات: مجموع اللحوم، اللحوم الحمراء (بما في ذلك لحم البقر والضأن ولحم الخنزير)، اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي)، اللحوم المصنعة (لحم الخنزير المقدد والنقانق واللحوم اللذيذة)، سمك، مجموع الألبان منتجات الألبان كاملة الدسم منتج ألبان قليل الدسم، حليب، جبنه، الزبادي والبيض.

عند النظر إلى استهلاك اللحوم الحمراء، فإن الأشخاص الذين تناولوا 100 جرام في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 22% للإصابة بهذه الحالة، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل، كان الخطر 30% بالنسبة لـ 50 جرام في اليوم من اللحوم المصنعة.

وقالت الصحيفة، إن اللحوم الحمراء والمعالجة هي مصادر مهمة لمكونات مثل الأحماض الدهنية المشبعة والكوليسترول وحديد الدم، وكلها معروفة بأنها تعزز الالتهاب المزمن منخفض المستوى والإجهاد التأكسدي، والتي بدورها يمكن أن تقلل من حساسية الخلايا تجاه الأنسولين.

تحتوي اللحوم المصنعة أيضًا على النترات والنتريت والصوديوم ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

وأضافت الصحيفة، يبدو أن منتجات الألبان لها تأثير وقائي ضد مرض السكري من النوع الثاني، حيث كان الأشخاص الذين يستهلكون 200 جرام من الحليب يوميًا - ما يعادل كوبًا - أقل عرضة للتشخيص بنسبة 10%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا كمية أقل، كان هناك خطر أقل بنسبة 6% بين الأشخاص الذين تناولوا 100 جرام من الزبادي كل يوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتجات الألبان غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى التي قد تؤثر بشكل إيجابي على استقلاب الجلوكوز - معالجة السكر من قبل الجسم، موضحة، إنه من المعروف أيضًا أن البروبيوتيك له تأثيرات مفيدة على استقلاب الجلوكوز، وهو ما قد يفسر سبب اكتشافنا أن الاستهلاك المنتظم للزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

يقول الخبراء، إنه بينما يجب تناول اللحوم الحمراء والمعالجة باعتدال، فإن الكميات المعتدلة من الأسماك والبيض يمكن أن تكون بدائل جيدة".