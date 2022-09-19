بايدن يغادر لندن عقب مشاركته في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

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غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، عقب مشاركته في جنارة ملكة بريطانيا الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية.



ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية في نبأ عاجل لها، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد غادر واشنطن برفقة زوجته جيل بايدن؛ لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية التي بدأت مراسمها في وقت سابق اليوم.



يشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية - أطول ملوك بريطانيا حكمًا - قد توفيت في منزلها باسكتلندا، يوم الخميس قبل الماضي، عن عمر يناهز 96 عامًا.