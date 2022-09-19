النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى حول حريق شقة سكنية في المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي، وذلك لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بأحد العقارات، للوقوف على أسباب الحريق الحقيقية، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.