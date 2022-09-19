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القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزلهم في مصر القديمة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:57 ص
القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزلهم في مصر القديمة تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
 
وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، مفادها وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي، تم الانتقال لمحل البلاغ، وأمكن ضبط (3 أشخاص - مقيمون بمحل البلاغ) حال قيامهم  بالتنقيب عن الآثار بإحدى الغرف بالعقار المشار إليه، وتم العثور على أعمال حفر وكذا أدوات الحفر والتنقيب.. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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