السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بدار السلام

أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح بدار السلام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي وممدوح عبد الرشيد ووليد عبد الجواد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 6634 لسنة 2022 دار السلام، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط فأبصره يحوز صندوق تبغ ويخرج منه لفافات هيروين ويروجها فضبطه واستخلص الهيروين وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض.