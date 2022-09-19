اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بدار السلام

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:26 م
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بدار السلام محكمة _أرشيفية
أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح بدار السلام، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي وممدوح عبد الرشيد ووليد عبد الجواد.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 6634 لسنة 2022 دار السلام،  أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أنه وردت إليه معلومات مفادها قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة فانتقل لمكان الضبط فأبصره يحوز صندوق تبغ ويخرج منه لفافات هيروين ويروجها فضبطه واستخلص الهيروين وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض.
 
 

ترويج المخدرات

جنايات القاهره

السجن المشدد



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