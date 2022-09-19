وأشار راغي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى أن العملية العسكرية لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحا أنه تم تحرير العديد من المناطق خلال العمليات العسكرية الجارية في بعض محافظات البلاد.

وفي السياق، قدم قائد القوات البرية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي توضيحا عن العمليات العسكرية الجارية في محافظات هيران وجلجدود والتي تكبدت خلالها ميليشيا الشباب خسائر فادحة، مشيرا إلى أن تصريحات القيادي الإرهابي علي طيري كانت بمثابة رثاء بسبب ألم الهزيمة الفادحة التي تكبدتها الميليشيا في العمليات العسكرية للجيش الصومالي.

وأوضح اللواء بيحي أن الخسائر التي تكبدتها ميليشيا الشباب يعود الفضل فيها إلى السكان المحليون الذين عانوا كثيرا من الأفعال الإجرامية ومستعدون للتصدي لهم.