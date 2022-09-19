أخبار مصر.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها 2022-2023 غدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، ونيفيديتا شوكلا وكيل أول وزارة الدفاع الهندية، وألوك تيوارى سكرتير خاص وزير الدفاع الهندي.
وزير الدفاع الهندى يشيد بقيادة الرئيس السيسي فى مكافحة وقهر خطر الإرهاب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الدفاع الهندى راجناث سينغ، الذى أشاد بقيادة الرئيس الحاسمة في مكافحة وقهر خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار على مصر والمنطقة كلها.
لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم
باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.
أسعار الذهب فى مصر تفتح التداول على ارتفاع طفيف وعيار 21 يسجل 1116 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام مقابل 1115 جنيها في تداولات أمس، رغم تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1666 دولارا.
تنسيق الجامعات 2022.. 7 مساء اليوم آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب
ينتهى فى الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين 19 سبتمبر، التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب) وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمد فترة التقديم لمساء اليوم، وتأكيده أن ذلك يأتي حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
الأرصاد: أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار معتدلة ليلا
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة ورطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار معتدلة ليلا وتنشط الرياح على غرب البلاد وجنوب البلاد.
جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023.. غدا
تعلن جامعة الأزهر، غدا الثلاثاء نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة، لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول، وستعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق.
التعليم: لا زيادة فى أسعار الكتب المطورة فى الصفوف الأولى
نفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود زيادة فى أسعار الكتب المطورة للتلاميذ فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائى، والذى يدخل ضمن صفوف التطوير هذا العام، موضحة أن أسعار الكتب المطورة لطلاب مدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات مثل العام الماضى وأقل، مشددة على أنه سيتم توريد الكتب الى المدارس من قبل الشركات المتعاقدة مع الوزارة، كما أنه سيتم إلزام المدارس بأسعار الكتب المحددة دون تحصيل اى زيادة أخرى.
"معلومات الوزراء": إشادات دولية بالتقدم المذهل فى تعليم الإناث بمصر
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الدولية التي تتناول الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2022، والذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي، نتيجة ارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2.7 مليون طالب إلى 3.2 مليون طالب، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من 31% في عام 2014 إلى ما يقرب من 39% في عام 2025.
قادة وملوك ورؤساء فى مراسم تأبين الملكة إليزابيث
في جنازة رسمية مهيبة تودع بريطانيا وزعماء العالم وأفراد من عائلات ملكية من جميع أنحاء العالم، اليوم الإثنين، الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.
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