أخبار مصر.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بكلياتها 2022-2023 غدا

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير والمؤشرات الدولية التي تتناول الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2022، والذي أشار إلى الارتفاع الكبير لما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من نسب ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي، نتيجة ارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة، حيث ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2.7 مليون طالب إلى 3.2 مليون طالب، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من 31% في عام 2014 إلى ما يقرب من 39% في عام 2025.