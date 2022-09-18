هل تتناول الأطعمة المجمدة.. اعرف كيف تؤثر على صحتك

كتبت إيناس البنا

أصبح اليوم الطعام المجمد متوفرا في كل مكان، من الخضار المجمدة إلى اللحوم المجمدة، ستجد كل شيء، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا العثور على وجبات رئيسية جاهزة للأكل، وهذا يعني أيضًا أن هذه الأطعمة يتم تخزينها وحفظها باستخدام كميات كبيرة من المواد الحافظة التي لها القدرة على التأثير على صحتك.

صحيح أنه لا يوجد بديل عن طعام طازج، ومع ذلك، الأكل أغذية مجمدة لن يتسبب تناولها من حين لآخر في أي ضرر كبير للجسم، لكن تناولها بشكل منتظم سيؤدي بالتأكيد إلى إحداث بعض الفوضى الكبيرة، وبالتالي، من المهم أن تتجنب تناولها بانتظام.

وفقًا لموقع "healthline"، نتعرف في التقرير التالى كيفية تأثير الأطعمة المجمدة على صحتك بعدة طرق مختلفة.

يمكن أن تسبب زيادة الوزن

تحتوي الأطعمة المجمدة على نسبة عالية من الدهون فيها بسبب وجود الدهون والكربوهيدرات فيها، يمكن أن تؤدي الأطعمة المجمدة مثل الأطعمة المقلية أو الوجبات الخفيفة إلى زيادة الوزن.

غير صحي للقلب

الأطعمة المجمدة تحتوي على دهون متحولة يمكن أن تسد الشرايين وتؤدي أيضًا إلى أمراض القلب، علاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا تقليل كمية الكوليسترول الجيد وزيادة كمية الكوليسترول المرتفع الذي يمكن أن يتسبب مرة أخرى في تلف القلب.

قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الأطعمة المجمدة على كميات عالية من الصوديوم الموجود فيها ما يساهم في نهاية المطاف في ارتفاع ضغط الدم وعندما يرتفع ضغط الدم، يمكن أن يسبب السكتات الدماغية وأمراض مزمنة أخرى.

قد يؤدي إلى زيادة في مستويات السكر في الدم

الأطعمة المجمدة تحتوي على النشا ما يساعد على الحفاظ على الطعام، ومع ذلك، عندما تأكل هذا النشا، يتم تقسيمه أولاً إلى سكر مما يؤدي في النهاية إلى زيادة مستويات السكر في الدم.