ما مدى خطورة الأطعمة المجمدة؟.. اعرف الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة المجمدة هي مجموعة واسعة من الأطعمة، يمكن أن تشمل الأطعمة المجمدة الخضار غير المطبوخة والأطباق الرئيسية الجاهزة للأكل والوجبات الخفيفة المقلية واللحوم وما إلى ذلك، وهذا يعني أنها تختلف في طرق إنتاجها وتخزينها وحفظها ، ويمكن استهلاكها لأسباب مختلفة مثل التوافر والراحة والذوق وما إلى ذلك، شيء واحد نعلمه جميعًا هو أن الطعام المجمد لا يمكن أن يكون أفضل من الوجبة الصحية المطبوخة حديثًا، وإليك الأسباب التي تجعلك تتجنب بالتأكيد خيارات الأطعمة المجمدة ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".



1. قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الصوديوم ، المعروف أكثر باسم الملح ، معروف بتسببه في ارتفاع ضغط الدم. تدعي الدراسات أنه نظرًا لأن الأطعمة المجمدة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، فإنها يمكن أن ترفع ضغط الدم، علاوة على ذلك ، فإن تناول الكثير من الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.



2. سيء للقلب توجد الدهون المتحولة ، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وترتبط أيضًا بالشرايين المسدودة ، في المنتجات الغذائية المعبأة أو المجمدة، تعمل هذه الدهون على خفض نسبة الكوليسترول الجيد ورفع مستوى الكوليسترول السيئ في الجسم ، وتفاقم أمراض القلب بسبب كل هذا، تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من الصوديوم ، والذي يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم.



3. يقلل من القيمة الغذائية تحدد القيمة الغذائية للطعام وقت تجميده ما إذا كان صحيًا أم ضارًا ، وليس عملية التجميد، على الرغم من أن البيتزا والوجبات الخفيفة ووجبات العشاء المجمدة قد تكون كثيفة العناصر الغذائية تمامًا مثل نظائرها الطازجة ، إلا أن الفواكه والخضروات المجمدة يمكن أن تكون أكثر كثافة من هذه الوجبات، تُفقد بعض العناصر الغذائية عند تحضير أطعمة معينة وطهيها وتجميدها بطريقة يتم حفظها واستهلاكها على مدى فترة أطول.



4. نسبة عالية من المواد الحافظة من أجل جعل هذه الأطعمة صالحة للأكل وآمنة للاستهلاك لفترات طويلة من الزمن ، تمت إضافة العديد من المواد الحافظة والمكونات لإبقائها صالحة للأكل، هذه المواد الحافظة لا تقدم الكثير من الفوائد لأجسامنا. ومن ثم ، فمن الأفضل لنا أن نستهلك أطعمة خالية منها تمامًا.



5. قد يسبب زيادة الوزن الأطعمة المجمدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية لأن نسبة الدهون إلى الكربوهيدرات والبروتينات فيها من ناحية أخرى منخفضة للغاية، الأطعمة مثل قلي الوجبات الخفيفة المجمدة ذات الحجم الصغير ، وما إلى ذلك ، غير صحية ومسببة للسمنة، على الرغم من أن الخضار والفواكه المجمدة لا تشكل هذا التهديد.