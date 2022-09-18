هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 10.9%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.9%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 7.6%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 7%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.3%، وهبط قطاعي العقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.5%، 5.3%، على التوالي.

كما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3%، وهبط قطاعي مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.9%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، ثم قطاعي الموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 1.7%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 737.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 22.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 251.6 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.9 ألف جنيه، 45.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 3036 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.