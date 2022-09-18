هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 3036 نقطة.