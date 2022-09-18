نقيب المعلمين يكرم وكيل تعليم بورسعيد تقديرًا لجهوده بالمنظومة التعليمية

بورسعيد - محمد فرج

كرم على الألفى، نقيب المعلمين اليوم الأحد الدكتور أكرم حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال لقائه بمكتبه بديوان مديرية التعليم وذلك تقديراً لجهوده المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الأخوية التى تعبر عن متانة العلاقات وترسيخ التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

وأكد نقيب المعلمين، أن الزيارة هدفها تكريم وكيل الوزارة عن الفترة التى تولى خلالها حقيبة التعليم و تقديرًا لجهوده البارزة المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جانبه قدم على الألفى نقيب المعلمين درع النقابة هدية تذكارية لوكيل الوزارة تقديرًا وعرفانًا بجهوده مقدمًا التهنئة لتوليه منصب مدير الإدارة المركزية للمناهج بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متمنيا له دوام التوفيق والتقدم والرقى.