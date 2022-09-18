منظمة العمل العربية تكرم 29 من الرواد بالدورة 48 من مؤتمر العمل العربى.. صور

كتبت ـ آية دعبس

كرمت منظمة العمل العربية 29 رائد من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل فى خدمة قضايا العمل والعمال فى الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم فى تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ (48) والمقام فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الفترة من 18 – 25 سبتمبر 2022، وبمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ووفودا من الدول العربية .

وجاء التكريم كالتالي:

عن مصر: المرحوم محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، المرحوم محمود العربى عضو برلمان سابق ورجل الأعمال السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى .

وعن المغرب: محمد يتيم مدير مكتب فى الاستشارة والتكوين والوساطة فى العلاقات المهنية وزير الشغل والإدماج المهنى سابقا، سليم رضوان مسئول عن دائرة الثاقفة العمالية والدراسات .

ومن الأردن لينا قسطنطين المديرة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة شركة رسومات لصناعة الشكولاتة، و سعادة العين /عيسى حيدر مراد عضو مجلس الأعيان الأردنى ورئيس لجنة العمل والتنمية .

ومن الإمارات، الدكتور محمد بطى استاذ جامعي.

ومن البحرين: الدكتور مجيد بن محسن العلوى وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق، سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا، بسيم جاسم الزوادى نائب رئيس الاتحاد الحرلنقابات عمال البحرين للتنظيم الداخلي.

وعن تونس: سامية بكوش ملحق اجتماعى بقنصلية تونس بروما، وعن الجزائر زايدى فضيل مدير عام التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعى سابقا، المحفوظ ميقاتلى الأمين العام للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، محمد بدر الدين أمين وطنى سابق فى الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وعن السعودية: الدكتور عبد الله بن ناصر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبد الرحيم الغامدى مستشار اللجنة الوطنية للجان العمالية ومشرف القضايا العمالية باللجنة الوطنية حاليا رئيس اللجنة العمالية بالشركة السعودية للكهرباء سابقا.

وعن العراق: الدكتور رياض حسن محمد استاذ جامعة فى كلية الرافدين جامعة بغداد، رحيم العيبى محسن عضو المكتب التنفيذى –نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى العراق، صالح حسين خزعل صاحب معمل إنتاج المكائن.

وعن عمان: حمد بن خميس العامرى وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل سابقا .

وعن فلسطين: عمر محمود هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية سابقا.

والكويت: حسين محمد طالح مراقب بمحطة القوى الكهربائية سابقا، أحمد راشد الهارون مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت سابقا، خالد مطلق العزمى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سابقا.

ولبنان: سعد الدين حميدى أمين عام اتحاد العمال العام نائب رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى، المرحوم الدكتور خليل شرى الأمين العام الأسبق لجمعية الصناعيين اللبنانيين .

واليمن: غازى عبد الله مستشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، الدكتور فضل على استاذ الاقتصاد الدولى بجامعة عدن مستشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، الدكتور أحمد حمود المخلافى القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع القوى العاملة .

وعن ليبيا : هدى محمد بشير موظفة بمكتب العمل العربى سابقا.