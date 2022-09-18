"مفيش فاتورة من غير صورة".. تعرف على أهم تعليمات وزير الكهرباء لرؤساء الشركات

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة اﻻلتزام بإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن بناء على صورة العداد التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وعدم إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهلاك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك تعليمات مشددة بأن تكون المرجعية الرئيسية ﻹصدار الفاتورة هى صورة العداد التابعة لشركة شعاع و ليس التى يتم تسجيلها إلكترونيا بواسطة المواطن نظرا لدقة صورة شعاع و وجود علامة مائية بها يصعب التﻻعب بها.

وأشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء أعطى تعليمات مشددة بمحاسبة أى مسئول يكون سبب فى إصدار أى فاتورة بناء على متوسط اﻻستهﻻك مهما بلغ منصبه، مشيراً إلى أن الهدف من هذه القرارات هو الحفاظ على حق المواطن و الدولة معاً.