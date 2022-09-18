مصرع عاملين اصطدم بهما لودر بجرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عاملان بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج عقب اصطدام لودر بهما أثناء العمل، تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عاملين اصطدم بها لودر أثناء العمل بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم التحفظ على الودر محل الحادث وتم نقل الجثتين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم أحمد عبدالرؤف مفتش مباحث المركز باصطدام لودر بعاملين بدائرة المركز نتج عن الحادث وفاة م . م . م، وت . ح . ع يقيمان بناحية قرية جهينة الغربية تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين تمهيدا لاستخراج التصريح بالدفن، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لتجرى شئونها.