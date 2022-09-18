اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدارس دمياط تستعد للعام الجديد.. جولات الأتوبيس الطائر أبرز المشاهد "صور"

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:00 ص
مدارس دمياط تستعد للعام الجديد.. جولات الأتوبيس الطائر أبرز المشاهد "صور" مدارس دمياط تستعد للعام الدراسي الجديد
دمياط- فريق المحافظات

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تستعد مدارس محافظة دمياط، لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات أبرزها كانت استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وشهدت مدارس دمياط حملات مكثفة لتطوير خدماتها قبل بدء العام الدراسي، شملت تلك الحملات أعمال النظافة، وكذلك تطوير مداخل المدارس، ورسم الجداريات المختلفة، بالإضافة إلي توفير احتياجاتها اللازمة استعدادا للعام الدراسي المقبل. 
 
الأتوبيس الطائر خدمات أطلقتها مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة، والتي تمكنت من من ضبط عدة مخالفات خلال الأيام الماضية جاء أبرزها تأخير عدد من المدارس في تنفيذ خطة التطوير المعلمة من قبل وزارة التربية والتعليم. 
 
جولات مستمرة الاتوبيس الطائر، وحملات نظافة داخل مدارس دمياط، بينما تتسابق المحافظة لتحجز مكانها ضمن افضل مدارس الجمهورية في الجداريات. 
 
استعدادات مدارس دمياط
استعدادات مدارس دمياط

استقبال العام الدراسي الجديد لمدارس دمياط
استقبال العام الدراسي الجديد لمدارس دمياط

اعمال استعدادات مدارس دمياط
اعمال استعدادات مدارس دمياط

أعمال النظافة داخل مدارس دمياط
أعمال النظافة داخل مدارس دمياط

اعمال تطوير مدارس دمياط
اعمال تطوير مدارس دمياط

انتهاء استعدادات مدارس دمياط
انتهاء استعدادات مدارس دمياط

تطوير مدارس دمياط
تطوير مدارس دمياط

جداريات أسوار مدارس دمياط
جداريات أسوار مدارس دمياط

جداريات مدارس المحافظة
جداريات مدارس المحافظة

فرق العمل داخل مدارس دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد
فرق العمل داخل مدارس دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد

 


دمياط

أخبار محافظة دمياط

التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

العام الدراسي الجديد



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