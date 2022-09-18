مدارس دمياط تستعد للعام الجديد.. جولات الأتوبيس الطائر أبرز المشاهد "صور"

دمياط- فريق المحافظات

تستعد مدارس محافظة دمياط، لاستقبال العام الدراسي الجديد بحزمة من الإجراءات أبرزها كانت استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وشهدت مدارس دمياط حملات مكثفة لتطوير خدماتها قبل بدء العام الدراسي، شملت تلك الحملات أعمال النظافة، وكذلك تطوير مداخل المدارس، ورسم الجداريات المختلفة، بالإضافة إلي توفير احتياجاتها اللازمة استعدادا للعام الدراسي المقبل.

الأتوبيس الطائر خدمات أطلقتها مديرية التربية والتعليم بدمياط، لمتابعة استعدادات مدارس المحافظة، والتي تمكنت من من ضبط عدة مخالفات خلال الأيام الماضية جاء أبرزها تأخير عدد من المدارس في تنفيذ خطة التطوير المعلمة من قبل وزارة التربية والتعليم.

جولات مستمرة الاتوبيس الطائر، وحملات نظافة داخل مدارس دمياط، بينما تتسابق المحافظة لتحجز مكانها ضمن افضل مدارس الجمهورية في الجداريات.