ضبط 113 ألف عبوة زبادى وحليب منتهية الصلاحية بأحد المخازن في طنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين في الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة، بناء على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومحاربة الغش التجاري وجشع التجار بدائرة مركز طنطا، ضمت ناصر مصطفى العفيفى، ومحمد سعد الخولى، والسيد أحمد الحوالة، بالاشتراك مع مديرية الصحة المكتب المركزى لمراقبة الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بإحدى قرى مركز طنطا، وبداخله كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بكميه وقدرها 113040 مائه وثلاثة عشر ألفا وأربعون عبوه زبادى ساده وفراوله- وحليب جهينه زبادوه منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونه على العبوات وتقرير مرفق من المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بالمخالفه للقانون ١٠لسنه٦٦ مادة ( ٥) فقرة ( ٢) والذى يوصى بإعدام المضبوطات حرصا على جمهور المستهلكين تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنحه بالواقعة.